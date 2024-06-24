В Запорожской области полицейские выявили местную жительницу, которая расплатилась с продавцом купюрой «банка приколов»

В отдел полиции в пгт. Весёлое обратился владелец местного магазина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал полицейским о том, что одна из покупательниц расплатилась за товар купюрой «банка приколов» достоинством 5000 рублей.
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