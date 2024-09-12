Экс-игрок сборной России Пименов: "Зенит" выиграет у ЦСКА в один мяч

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов кратко поделился размышлениями о предстоящем матче между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", который состоится в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и рассказал, как, по его мнению, закончится матч.