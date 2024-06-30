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«Русская наука побеждать!» — что для ВС РФ означает взятие «опорника» ВСУ в ДНР

«Русская наука побеждать!» — что для ВС РФ означает взятие «опорника» ВСУ в ДНР

Взятие ВС РФ крупного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточной окраине населенного пункта Кирово в Донецкой народной республике (ДНР) — это русская наука побеждать, заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.

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