Взятие ВС РФ крупного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточной окраине населенного пункта Кирово в Донецкой народной республике (ДНР) — это русская наука побеждать, заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.
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