Состояние главного тренера «Баварии» Винсента Компани стабильно, сообщает Sky Sport Germany.Состояние главного тренера «Баварии» Винсента Компани стабильно, сообщает Sky Sport Germany.
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