Арестович указал на ошибки властей Украины и призвал к выборам

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье) указал на ошибки властей Украины, призвав провести выборы.
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