Во Владивостоке пассажир внедорожника напал с ножом на участников ДТП

Во Владивостоке водитель внедорожника SsangYong врезался в два автомобиля и пытался уехать с места ДТП, а его пассажир набросился с ножом на другого участника аварии и прибывшего на место аварийного комиссара.
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