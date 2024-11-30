Декабрьскую Москву порадуют два зрелищных небесных явления

Жители Москвы в декабре смогут увидеть два ярких метеорных потока – Геминиды и Урсиды. Об этом сообщил АГН «Москва» старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.
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