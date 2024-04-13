Туляки обратили внимание на состояние фонтана у мемориала «Защитникам неба Отече

Туляки обратили внимание на состояние фонтана в сквере возле мемориала «Защитникам неба Отечества». Фотографии опубликованы в Telegram-канале zartulaТуляки обратили внимание на состояние фонтана в сквере возле мемориала "Защитникам неба Отечества".
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