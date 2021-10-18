Закон и Порядок

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В Японии призывают запустить ракеты и отобрать у России Курилы

В Японии призывают запустить ракеты и отобрать у России Курилы

Визит двух вице-премьеров России Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп сильно расстроил японцев.

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Владимир Сиденко
Уж не питардами хотят стрельнУть? Тогда дождитесь Нового Года. Если имеется что-то покрепче, тогда Япония может просто исчезнуть с лица земли вместе с хваленными самураями.
Александр Самбур
хохлов наслушались ?
Геннадий Бережнов
Видимо нужно прихватить и о. Хокайдо, а то бузить начинают не по чину.
Леша и Лора Мусликовы
Насколько понимаю они потеряли территории в результате просёра в войне. Это справедливо. Надо вытащить из японских мозгов ностальгию по островам. Они же с глубоким пониманием (хотя и с сожалением) относятся к американской ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Типа чувствуют вину за Пирл Харбор. Так и здесь. Глыбоко (через мозг до самой жопы) должны понять, что требуя острова вернуть взад, можно потерять и остальные, тем более угрожая. Не хотят подписывать мирный Договор бех островов и на твёрдой земле, значит подпишут в лодках и в океане. Так то, самураи долбанные.
Gleb
Токио сильно скучает по Хиросиме и Нагасаки. Пострелять ракетами... А если, Россия постреляет? Узкопленочные...
Вячеслав Наумов
Население Японии живёт на территории примерно равной Омской области. А людей чуть меньше чем во всей России. Если бы не советское наследие Путинскую Россию уже давно соседи к рукам прибрали. Тем более гастарбайтеров воевать не пошлешь...
Леша и Лора Мусликовы
Чаво то какую то ерунду написали. Не кажется?
Леонид Руси
Японцы одна из самых не уверенных в себе наций. Поэтому они подбадривают себя, потому как им всегда страшно почему то... И даже эти заявы направлены к вниманию других стран, мол, мы тоже поддержим вас в вашей агрессии... Значит речь идёт о мировой атомной войне. А нагло-саксы хотят мирным путём захватить власть в России за счёт своих ставленников и скрытых агентов, типа коммунистов Ельцина и Горбачёва.
кормчий
В случае ,если узкоглазые рыпнуться на Россию, то можно потерять не только территории, но и ещё кое что.
АЛЕКСАНДР НЕНАШЕВ
Самая умная и дальновидная нация это россияне . Освоили всю европейскую часть России , Крым , Урал , Сибирь , Дальний Восток . Залезли аж на Аляску и в Калифорнию . А косоглазые как сидели на своих островах так там и остались . И только ноют на счет Курил .
АЛЕКСАНДР НЕНАШЕВ
А сейчас еще и Арктику взяли под контроль . И кто туда посмеет залесть , памперсов не хватит .
Сергей Евменеев
Косорылые так и выпрашивают цунаму!
Сергей Евменеев
от хокайды до кюсю
Валентин Щербаков
После нападения на наши Курильские острова япошки исчезнут в морской пучине навсегда.
Сергей
В эту ночь решили самураи перейти границу у реки?
Михаил Фадеев
А не хило было бы признать японские острова южным продолжением курильской гряды и свои права предъявить в качестве переговорной базы с самураями!
Василий Целовальников
Дяди японцы! Побойтесь Бога!
Борис Осипов

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