Полицейские проверяют владельцев оружия в Актау

В областном центре стартовала акция «Кыру». Цель мероприятия - профилактика преступлений, совершаемых на территории города с применением огнестрельного оружия, в том числе незарегистрированного, выявление и конфискация оружия незаконного оборота.
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