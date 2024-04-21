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Полицейские проверяют владельцев оружия в Актау

Полицейские проверяют владельцев оружия в Актау

В областном центре стартовала акция «Кыру». Цель мероприятия - профилактика преступлений, совершаемых на территории города с применением огнестрельного оружия, в том числе незарегистрированного, выявление и конфискация оружия незаконного оборота.

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