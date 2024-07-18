Появилось приложение для предсказания длины пениса по фото мужчины

Рамиль Кавеев

с 1948г вполне себе научные исследования ведутся непрерывным потоком. никаких зависимостей длины, ширины, глубины ни от чего не установлено! ни статистически, никак мало того, размер почти не имеет значения для женщины, разве что очень большой по статистическим данным ИЗМЕРЕНИЙ средний размер гораздо меньше, чем по ЗАЯВЛЕНИЯМ носителей