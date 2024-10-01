Калачев: Украина с 2023 года выступает за исключение России из Интерпола

Инициативу подхватили и другие страны Украина с 2023 года выступает с инициативой изменения устава Интерпола для создания механизма по исключению России и других «неугодных стран» из состава организации, сообщил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев.