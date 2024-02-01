Буданов назвал чушью заявления о том, что Трамп является сторонником России

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки украинского министерства обороны, назвал чушью утверждения, согласно которым бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является сторонником Российской Федерации.
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