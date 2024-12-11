Зимний маркет современного искусства откроется в Петербурге

14 декабря в петербургском Загородном клубе «Репино-Ленинское» откроется зимний маркет современного искусства, который объединит ведущие петербургские галереи, художников, коллекционеров и ценителей актуального и прекрасного.
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