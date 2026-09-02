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«МегаФон» начал продажи фирменных аккумуляторов StellarWay с поддержкой Qi2

«МегаФон» начал продажи фирменных аккумуляторов StellarWay с поддержкой Qi2

Для устройств без встроенной системы магнитного крепления может потребоваться совместимый чехол Оператор «МегаФон» расширил линейку устройств StellarWay и представил внешние аккумуляторы с поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi2.

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