«МегаФон» начал продажи фирменных аккумуляторов StellarWay с поддержкой Qi2

Для устройств без встроенной системы магнитного крепления может потребоваться совместимый чехол Оператор «МегаФон» расширил линейку устройств StellarWay и представил внешние аккумуляторы с поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi2.
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