«Назначили гормоны, боюсь их принимать»: 3 правила, которые помогут избежать побочных эффектов

У страха перед гормонами есть медицинское название — «стероидофобия». Справиться с ней многим бывает сложно, даже если врачу вы доверяете и он подробно объяснил, что вреда от лекарств точно будет меньше, чем от болезни без своевременного лечения.
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