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«Татарча күбрәк җырла әле» - Альберт Нурминскийдан яңа җыр

«Татарча күбрәк җырла әле» - Альберт Нурминскийдан яңа җыр

Россиякүләм танылган рэпер Альберт Нурминский «Белмим шул» дигән яңа җырын тәкъдим итте. Ул җырларның сүзен дә, көен дә үзе яза.

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