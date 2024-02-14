В Родниках реализуют масштабный проект по улучшению качества водоснабжения и реконструкции очистных сооружений

<p> Принятые системные меры по решению экологических вопросов в Родниках позволят нормализовать водоснабжение жителей оставшихся двух районов города, а также довести до нормативов очистку стоков промышленных предприятий, тем самым, улучшить экологическую ситуацию.
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