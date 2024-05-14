Сестры из Бабушкинского выиграли детский конкурс красоты в Питере

Тринадцатилетняя Анфиса и двенадцатилетняя Маргарита Антоновы из Бабушкинского района заняли первые места в своих возрастных категориях в детском конкурсе «Юная королева красоты», завершившемся в Санкт-Петербурге.
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