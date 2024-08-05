В ФАС сообщили о введении механизма прозрачности расчетов за коммунальные ресурсы

Оплата за услуги ЖКХ станет более справедливой. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 5 августа, сообщив о введении в России нового механизма детализации расходов предприятий ЖКХ и прозрачности расчетов за коммунальные ресурсы.
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