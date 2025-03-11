Чиновничья братия реально берега попутала

Виктор Анисимов На фото мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично выдаёт сертификаты на получение бесплатного жилья семье мигрантов недавно получивших российское гражданство.
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