Samsung начала глобальное распространение One UI 9.0 на базе Android 17 для серии Galaxy S26

Компания Samsung официально начала распространять стабильную версию своей новой оболочки One UI 9.0, основанной на Android 17, для флагманской серии смартфонов Galaxy S26.
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