Несмотря на крымскую непогоду, заплыв у Керчи состоялся

В честь Дня морской пехоты десятки людей с флагами зашли в воду Керченского пролива. Заплыв был организован Федерациями зимнего плавания РФ и Крыма при содействии спортивно-патриотического клуба самбо «Слава».
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