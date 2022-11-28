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Яна Рудковская: «Трусова – это олицетворение новой истории фигурного катания. Это история Золушки»

Продюсер Яна Рудковская рассказала о популярности фигуристки Александры Трусовой. «Знаете, я с ней проехала весь тур и сейчас вижу, что творится в Москве, Санкт-Петербурге.

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