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Мужчина покормил больную ворону, а на следующий день у двери было 3 птицы и все они притворялись больными

Мужчина покормил больную ворону, а на следующий день у двери было 3 птицы и все они притворялись больными

Менеджер небольшого магазина дал немного еды вороне, которая явно выглядела усталой и измученной. Роберт не подозревал, что теперь ему придется взять на себя ответственность за целую стаю — уже на следующий день его поджидали три птицы, играющие «умирающих» не хуже голливудских актеров.

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