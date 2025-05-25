Юные инспекторы из Мамадыша напомнили водителям о безопасности на дорогах

В Татарстане продолжается профилактическая акция «Внимание – дети!». В Мамадышском районе школьники из Нижнеошминской школы приняли участие в мероприятии, направленном на напоминание водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно перед началом летних каникул.
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