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Карандин о судействе в Кубке Гагарина: «Пока главный арбитр КХЛ и судьи могут занести плей-офф себе в актив»

Юрий Карандин считает высоким качество судейства в плей-офф КХЛ. – Как оцените судейство на третьем этапе плей-офф КХЛ? – Поначалу в этом розыгрыше Кубка Гагарина по арбитражу у меня были вопросы.

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