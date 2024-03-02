Toyota распродает новые седаны размером с Camry со скидкой 60%

В США водородомобили Mirai подешевели с 67,1 тысячи долларов до 27,1 тысячи долларов. Это значит пятиметровый автомобиль с «премимальными» опциями стоит, как Toyota Corolla! Акция запущена на волне сокращения сети водородных заправок: компания Shell отказалась от планов возвести 48 новых газовых терминалов и закрыла шесть из семи пунктов заправок в Калифорнии.