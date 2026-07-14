Начинается самая опасная фаза конфликта. Украинцам будет больнее всего

ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Parlamentni listy: Господин профессор, как вы оцениваете развитие вооруженного конфликта на Украине? Украины обстреливают российские территории, но на фронте успехов не добиваются.
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