Как обновление JAM повлияло на Polkadot?

Обновление JAM стало поворотным моментом для Polkadot, значительно улучшив масштабируемость сети. Благодаря увеличению пропускной способности на 30% и сокращению времени финализации блоков на 25%, сеть стала обрабатывать транзакции гораздо эффективнее, что особенно важно для развития DeFi и корпоративных решений.
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