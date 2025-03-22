Как обновление JAM повлияло на Polkadot?

Обновление JAM стало поворотным моментом для Polkadot, значительно улучшив масштабируемость сети. Благодаря увеличению пропускной способности на 30% и сокращению времени финализации блоков на 25%, сеть стала обрабатывать транзакции гораздо эффективнее, что особенно важно для развития DeFi и корпоративных решений.