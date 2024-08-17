Полицейские и общественники подарили детям незабываемый день, организовав увлекательную экскурсию по зоопарку Удмуртии

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» директор Государственного зоопарка – представитель Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике Светлана Малышева – организовала для подростков, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Игринский», экскурсию по Государственному зоологическому парку Удмуртии.
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