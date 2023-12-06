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Армия Израиля подтверждает удержание 138 заложников в секторе Газа

Армия Израиля подтверждает удержание 138 заложников в секторе Газа

В соответствии с информацией, представленной представителем вооруженных сил еврейского государства Даниэлем Хагари, радикальное палестинское движение ХАМАС продолжает удерживать 138 человек в качестве заложников в секторе Газа, сообщает газета The Jerusalem Post.

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