Армия Израиля подтверждает удержание 138 заложников в секторе Газа

В соответствии с информацией, представленной представителем вооруженных сил еврейского государства Даниэлем Хагари, радикальное палестинское движение ХАМАС продолжает удерживать 138 человек в качестве заложников в секторе Газа, сообщает газета The Jerusalem Post.
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