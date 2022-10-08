Полицейские в Красноярском крае помогли получить неотложную медицинскую помощь 88-летней местной пенсионерке

В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что ее пожилая соседка, проживающая одна, перестала выходить на связь.
Популярные статьи
- Россия сильна своим духом и верой в победу: Галина Николайчук
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
Свежие комментарии