Что скрывал высокий забор в Челябинске: Активист майдана с женой-стилистом организовали диверсию против ядерных ракетоносцев России

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demyr150648

А с чего мы решили, что в 44-45 кого-то освобождали? Нас никто в Европы не приглашал. Мы были оккупанты. Мы принесли силовым путем туда идею коммунистов, которая себя исторически не оправдала и на базе одной страны - России, оказалась успешной диверсией по разгрому Империи и СССР. Не так? Вот и доосвобождались. Сейчас опять освобождаем? А надо завоевывать и ставить побежденных в позу зю. Третьего не дано.И это и законно и правильно. Победитель - всегда оккупант. Это право сильного. Ну мы, верные лживым коммунистическим бредням, ситуацию подкрасили. И что? Полюбила нас в 46-ом Европа, долбаная хохляндия, где половина населения сотрудничала с немцами, или даже Белоруссия, где половина населения была в партизанах? Или , м.б., Прибалтика? Или невинные крымские татары на 100% колаборационисты, или стрелявшие нам в спину карачаевцы, калмыки и чечены.? Зд. вообще все смешно. Вот и получаем вполне справедливо за легковерие, тупость коммуняк и откровенное пособничество врагам наших же либерастов. ФСБ все просрало, и это неизбежно в стране, где нет своего здорового национализма, т.е. национально ориентированной идеологии, но живет зараза советского интернационализма и беспринципности "братского народа". Добратались? Мы сейчас своей политикой предаем тех, кто погибает на фронте. Всеобщая коррупция-предательство, поощрение миграции, доведенное уже до внутреннего взрыва, порочность управления должны сказаться обязательно. Чтобы выжить, пора убирать олигархов и как угодно давить миграцию и вешать на зубцах Кремля ее пособников. Эти два фактора очень опасны. Ну, а что с армией, то воюет она геройски, но стадо баранов, руководимое львом, сильнее стада львов, руководимых бараном или баранами.