Бизнесмен из Пермского края попал под статью за уклонение от уплаты налогов

В ближайшее время его уголовное дело будет рассматриваться в Березниковском городском суде Прикамья.Стало известно о том, что в Пермском крае закончено расследование уголовного дела в отношении руководителя компании Алексея Дерябина, которого подозревают по части 2 статьи 199 УК России – уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере.