СберСтрахование добавила в покрытие полисов ипотечного страхования ущерб от БПЛА

СберСтрахование расширила защиту ипотечных заёмщиков. С 1 октября повреждения домов и квартир из-за атак БПЛА входят в базовое покрытие полисов ипотечного страхования жилья.
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