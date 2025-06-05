«За время СВО ничего не сделано с импортозамещением электроники для ВПК»

За прошедшие три с лишним года российской СВО на украинской территории в РФ практически ничего не было сделано в области импортозамещения электронных компонентов телекоммуникационного оборудования для нужд отечественного ВПК.
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