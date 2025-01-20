Китай включает смартфоны в программу замены потребительских товаров

В среду Китай представил план действий с подробным описанием мер по субсидированию покупки новых смартфонов и других цифровых товаров, который распространяется на продукцию как отечественных, так и зарубежных брендов.
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