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Царьград

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СК России наложил арест на имущество "Экорос-Сибирь" на 3,174 млрд рублей.

СК России наложил арест на имущество "Экорос-Сибирь" на 3,174 млрд рублей.

СК России завершил расследование дела против директора "Экорос-Сибирь", обвиняемой в уклонении от налогов на сумму более 3 млрд рублей с января 2018-го по декабрь 2020 года.

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