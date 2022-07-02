Я не бачив листочків, а чув лише їх шум. І для мене вони існували лише в якості шуму… Хоча у кожного з цих листочків є якесь своє окреме буття.
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