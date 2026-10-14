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Крымская газета

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Крымчан предупредили об опасности популярного вида обуви

Крымчан предупредили об опасности популярного вида обуви

Длительное ношение сникерсов может привести к болям в пояснице и нарушениям осанки. Об этомРИАМО сообщил терапевт Юсуповской больницы Матвей Ждан.

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