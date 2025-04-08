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Царьград

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Пентагону дают триллион впервые в истории: США готовятся к полномасштабным войнам – Эксперты

Пентагону дают триллион впервые в истории: США готовятся к полномасштабным войнам – Эксперты

Глава Пентагона заявил, что впервые в истории оборонный бюджет США достигнет триллиона долларов. Эксперты уверены, что это означает изменение военной политики Штатов.

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