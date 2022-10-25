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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 октября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 октября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать пятое октября две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1119 =Береги то, что у тебя есть, не смотри на то что есть у других; благодари Бога, что Он тебе дал, и Он даст больше = "Больной, почти разрушенный орган, может быть полностью восстановлен одним лишь сознанием" = Внутренний Мир будущего взрослого человека, в большей мере, развивается на фундаменте, заложенном матерью =Все великие перемены в Жизни одного человека, а также и всего Человечества, начинаются и совершаются в мысли = "Вы не отвечаете за все мысли, приходящие в вашу голову, вы отвечаете лишь за то, что остаётся в вашем уме" = Главное, начните с изменения своего внутреннего отношения, а не с изменения внешних обстоятельств ="Есть одно зрелище величественнее моря - это небо; есть одно зрелище величественнее неба - это недра Души" = Женщинам - подчёркивать самостоятельность мужчин, а мужчинам - давать защиту и понимание женщинам = Именно женщине легче всего воплощать в Жизни качества, характерные для Души: Любовь, Доброту, Милосердие = Настоящий мужчина познаётся не словом, а делом.

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