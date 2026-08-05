NASA удалось продлить миссию Voyager 2 ещё на 1 год

Инженеры отключили часть оборудования и заменили его функции менее энергоёмкими аналогами, что позволит космическому аппарату сохранить работу 3 научных приборовИнженеры Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL) выполнили сложную операцию по перераспределению энергопотребления космического аппарата Voyager 2.
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