Выставка «Евгений Евстигнеев. Искусство быть настоящим. К 100-летию артиста» (0+) открылась в выставочном пространстве НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.
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