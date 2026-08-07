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Аргументы недели

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Пол Окенфолд впервые выступит в Сириусе в рамках российского мини-тура

Пол Окенфолд впервые выступит в Сириусе в рамках российского мини-тура

Легенда мировой электронной сцены Пол Окенфолд впервые выступит в Сириусе. Концерт состоится 5 сентября на сцене Сириус Конференц-центра на территории курорта Mantera Supreme Seaside в рамках российского мини-тура музыканта.

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