Смольный восстановит гидротехнические сооружения Царского Села

По его мнению, инициатива позволит привлечь средства из федерального бюджета. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о планах властей провести капитальный ремонт гидротехнических сооружений Царского Села по нацпроекту «Экология».
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