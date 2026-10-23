Украинский фронт: Американские и польские аналитики догадываются, куда будут нанесены ближайшие удары ВС РФ Западные СМИ отмечают, что ВСУ потеряли инициативу, огрызаются — но русские темпов не снижают Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта, хотя западные аналитические центры пока не прогнозируют стремительного обвала украинской обороны.
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