Нейросеть показала мультфильм «Трое из Простоквашино» работы Хаяо Миядзаки

«Трое из Простоквашино» от Хаяо Миядзаки / © Midjourney «Трое из Простоквашино» от Хаяо Миядзаки / © Midjourney «Трое из Простоквашино» от Хаяо Миядзаки / © Midjourney «Трое из Простоквашино» от Хаяо Миядзаки / © Midjourney «Трое из Простоквашино» от Хаяо Миядзаки / © Midjourney «Трое из Простоквашино» от Хаяо Миядзаки / © Midjourney «Трое из Простоквашино» от Хаяо Миядзаки / © Midjourney «Трое из Простоквашино» от Хаяо Миядзаки / © Midjourney .