Кому стоит остерегаться ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря 2024 года? Ольга ВайленкоРетроградный Меркурий — это астрологический феномен, который многие связывают с хаосом в общении, сложностями в поездках и неполадками техники.