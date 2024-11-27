Кому стоит остерегаться ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря 2024 года? Ольга ВайленкоРетроградный Меркурий — это астрологический феномен, который многие связывают с хаосом в общении, сложностями в поездках и неполадками техники.
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